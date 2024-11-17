Орловец погасил многомиллионный долг, испугавшись ареста земли

Потенциальный арест оказался эффективной мерой принудительного взыскания.

Как пояснили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, речь идет о местном жители, в отношении которого было возбуждено несколько исполнительных производств. Все они находились в работе отделения судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому районам. Общая сумма задолженности по ним превысила 6 миллионов рублей. Сам должник мер по исполнению финансовых обязательств не принимал, хотя был официально уведомлен о наличии производств и проинформирован о возможных последствиях неоплаты долга.

«Запрос судебного пристава в регистрирующие органы показал, что гражданин является собственником нескольких земельных участков, – рассказали в региональном Управлении ФССП. – В отношении данных объектов недвижимости были вынесены запреты по совершению регистрационных действий. Также гражданин был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также в праве на управление транспортным средством. Получив уведомление, в котором сообщалось о предстоящем аресте одного из земельных участков, гражданин оплатил задолженность в полном объеме».

Другой примечательный случай произошел в Болховском районе, где местный житель также в рамках нескольких исполнительных производств задолжал свыше 230 тысяч рублей. Кроме того, на него наложили исполнительский сбор в сумме 16 тысяч рублей, поскольку мужчина добровольно оплачивать задолженность не торопился. Затем на его банковские счета был наложен арест, должнику запретили выезжать из России и ограничили его в специальном праве на управление транспортным средством, то есть было временно приостановлено действие его водительских прав. Однако все эти меры не возымели действия, а решение нашлось неожиданно просто.

«В ходе исполнительных действий было установлено место официального трудоустройства гражданина, – уточнили в пресс-службе УФССП. – Как только судебный пристав уведомил гражданина о том, что направит постановление о взыскании задолженности работодателю, мужчина попросил выдать ему квитанцию на оплату всех своих задолженностей и сразу же все погасил, в том числе исполнительский сбор. Гражданин пояснил, что не хочет, чтобы о его задолженности узнал работодатель, так как статус «должника» недопустим в его трудовой деятельности. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением».

ИА «Орелград»