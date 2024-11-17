Жителей Мценского района обеспечат твёрдым топливом

Льготники вправе рассчитывать на скидки и субсидии.

Администрация Мценского района утвердила положение об организации снабжения местного населения твердым топливом – дровами, древесными паллетами и каменным углем. Речь идет о гражданах, проживающих в жилых домах или жилых помещениях многоквартирных домов с печным отоплением. Действие нового положения не распространяется на граждан, осуществляющих самостоятельную заготовку твердого топлива. Положение регламентирует деятельность администрации Мценского района.

«Непосредственное снабжение твердым топливом потребителей осуществляется посредством его продажи лицами, осуществляющими соответствующий вид деятельности в области организации снабжения, – говорится в тексте документа. – Уполномоченным органом является отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района». Именно он определяет потребность населения в твердом топливе и принимает от граждан заявления.

Отметим, что прием заявлений от граждан о потребности в твердом топливе проводится заранее, на предстоящий отопительный период, заявки принимаются до 1 мая. Помимо заявления надо представить копии документов, подтверждающих проживание заявителя на территории Мценского района в доме с печным отоплением. Можно представить копию справки, выданной бюро технической инвентаризации, с указанием характеристик жилья.

Информация о принятых заявках, видах и объемах твердого топлива, подлежащего поставке, ежегодно до 1 июня будет публиковаться на официальном сайте администрации Мценского района. Она нужна, прежде всего, потенциальным поставщикам, которые также должны предоставить муниципалитету соответствующие заявки. Перечень продавцов, согласно новым правилам, формируется до 1 сентября, после чего также публикуется в Сети в открытом доступе.

Льготные категории граждан имеют право на получение меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в виде возмещения расходов, понесенных на его приобретение. В данном случае порядок оформления регламентируется законодательством Российской Федерации. Меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в виде возмещения расходов можно получить при личном обращении в казенное учреждение Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» филиал по Мценскому району.

ИА «Орелград»