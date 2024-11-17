Ливны увеличили траты из бюджета

Исполнение бюджета идет программным методом.

Администрация города Ливны утвердила на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года. По доходам исполнение составило 1,222 миллиарда рублей, по расходам – 1,197 миллиарда, профицит составил 24,664 миллиона рублей. Из пояснительной записки к отчету следует, что исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2024 года составило 69,2 процента от утвержденного годового плана, причем 83,3 процента расходов, или 997,647 миллиона рублей, было произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ.

В целом расходная часть бюджета города Ливны за 9 месяцев 2024 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 26,014 миллиона рублей, или на 2,2 процента. Увеличение расходов отмечается по разделу «Общегосударственные вопросы» – на 11,123 миллиона рублей, или на 15,3 процента; по разделу «Национальная экономика» – на 4,067 миллиона рублей, или на 3,5 процента; по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 17,034 миллиона рублей, или на 14,1 процента. В последнем случае расходы выросли из-за субсидии, которую власти города выдали МУП «Комсервис» на увеличение уставного фонда, а также из-за увеличения финансирования работ по благоустройству города.

По разделу «Культура, кинематография» в Ливнах за 9 месяцев текущего года потратили на 9,888 миллиона рублей, или на 26,1 процента больше, чем годом ранее. Основной приток средств связан с реализацией национального проекта «Культура». На социальную политику власти города увеличили расходы на 3,067 миллиона рублей, или на 7,5 процента. Однако по некоторым расходным статьям показатели, наоборот, уменьшились.

Например, на образование в Ливнах в этом году потратили на 9,842 миллиона рублей, или на 1,3 процента меньше, чем годом ранее: расходы на физическую культуру и спорт снизились на 9,326 миллиона рублей, или на 39,3 процента. На реализацию национальных проектов Ливны в этом году направили 110,119 миллиона рублей, в том числе по нацпроекту «Образование» – 10,129 миллиона рублей, по нацпроекту «Культура» – 11,35 миллиона рублей, по нацпроекту «Жилье и городская среда» – 88,639 миллиона рублей.

ИА «Орелград»