Уровень преступности решили снизить во Мценске

Действие целевой программы продлили еще на три года.

Администрация города Мценска продлила на три года действие муниципальной программы «Профилактика правонарушений». В обновленной редакции она начнет действовать с 1 января 2025 года. На реализацию муниципальной программы в ближайшие три года из местного бюджета планируется выделить 136 тысяч рублей – по 43 тысячи рублей в 2025 и 2026 годах и 50 тысяч рублей – в 2027 году. Программой поставлен целый ряд задач, в том числе: снижение общего уровня преступности на территории города, а также количества преступлений, совершенных в общественных местах, совершенных ранее судимыми гражданами, совершенных несовершеннолетними.

К слову, в 2023 году в местную полицию поступило 1111 письменных обращений. По данным МО МВД России «Мценский», по итогам 2023 года на территории города в целом уровень преступности снизился на 5,8 процента, их было зарегистрировано 615. Так, в прошлом году в райцентре было совершено два убийства и выявлено два факта причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших. Раскрываемость данных преступлений составила 100 процентов. Также было зарегистрировано 203 кражи и 28 грабежей.

В своем годовом отчете мценская полиция отмечала, что в настоящее время большой проблемой остаются мошенничества, поскольку местные жители, несмотря на все предупреждения, «продолжают идти на уговоры преступников и переводить свои денежные средства». В 2023 году во Мценске было зарегистрировано 109 таких преступлений. Но полиция проводит соответствующую профилактическую работу. Сотрудники полиции распространяют памятки, информация публикуется в районной газете «Мценский край» и социальных сетях.

Целевой программой также предусмотрена профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции, увеличение количества разъяснительных бесед по повышению толерантного поведения в обществе в учреждениях и организациях города, увеличение количества размещенных СМИ и на официальном сайте города материалов о недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

ИА «Орелград»