Орловская область заработала и потратила 40 миллиардов рублей

Областные власти отчитались об исполнении бюджета за три квартала.

Правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2024 года. Согласно ему, за отчетный период времени доходы составили 40,599 миллиарда рублей, или 72,3 процента от плана года. Специалисты отмечают, что доходы остались практически на уровне 2023 года. Налоговые и неналоговые доходы оцениваются в 25,521 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 2,37 миллиарда, или на 10,2 процента. Безвозмездные поступления, в основном из федерального бюджета, сложились в объеме 15,077 миллиарда рублей, или 66,7 процента от плана года. По сравнению с прошлым годом их объем сократился на 2,33 миллиарда рублей, или на 13,4 процента.

Основным источником пополнения региональной казны по традиции стал налог на доходы физических лиц – за 9 месяцев сборы по нему составили 9,622 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше прошлогоднего показателя. Рост объемов поступлений в данном случае в областном департаменте финансов объясняют ростом налогооблагаемой базы, а также уплатой налога с дивидендов одним налогоплательщиком, тогда как в аналогичном периоде 2023 года указанные выплаты не производились.

Кроме того, на динамику повлияло поднятие переплаты на Единый налоговый счет (ЕНС) в первом квартале 2023 года в счет уплаты задолженности по другим налогам. Что касается других поступлений, то по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумма сборов также увеличилась в 1,3 раза и составила 2,397 миллиарда рублей. Рост показателя связан с ростом объемов выполненных работ, оказанных услуг и увеличением количества налогоплательщиков, а также в связи с оплатой задолженности за 2023 год в большем объеме, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2024 года составили 40,646 миллиарда рублей, или 70,7 процента от плана года. Как и доходы, они практически сохранились на уровне аналогичного периода 2023 года. Из отчета следует, что в течение прошедших трех кварталов в полном объеме финансировались социально-значимые расходы. Так, на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было направлено 7,944 миллиарда рублей, что на 11,1 процента больше, чем было годом ранее.

ИА «Орелград»