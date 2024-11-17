На «Земле вятичей» проделали работу над ошибками

Стало известно о результатах выполнения предписания КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области сообщила о реакции на результаты проверки законности и результативности использования областных средств, направленных в 2023 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов. Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы, в частности, проверили расходование 70 миллионов рублей, выделенных администрации Кромского района на благоустройство общественной территории «Укромный парк «Земля вятичей» в поселке Кромы.

Бюджетные средства расходовались в рамках контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов с ООО «РК «Ингрия». По оценкам КСП, исполнение контрактов составило 100 процентов, но в ходе проверки все-таки были выявлены некоторые нарушения и недостатки. Например, в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик допустил «несвоевременное представление сведений о договорах, заключенных с субподрядчиками, а также копии документов, подтверждающих приемку выполненных работ в рамках заключенных договоров с субподрядчиками».

Администрацией Кромского района не было соблюдено требование о применении к подрядчику мер ответственности за нарушение условий контрактов. В ходе проверки были установлены нарушения, допущенные в ходе приемки выполненных работ, а также нарушения требования закона «О бухгалтерском учете». По итогам контрольного мероприятия КСП направила представление в адрес главы администрации Кромского района и проследила за его исполнением.

И вот теперь Контрольно-счетная палата сообщила, что администрацией Кромского района в адрес подрядной организации «Ингрия» направлена претензия с требованием уплаты неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. Также обеспечено взыскание с подрядчика 297 тысяч рублей – за оплату фактически невыполненных работ на объекте благоустройства. Кроме того, «обеспечено выполнение работ подрядной организацией по окраске потолка беседки в объеме 142,48 квадратных метра на сумму 71,4 тысячи рублей».

Также обеспечено достоверное отражение данных в бухгалтерской отчетности. Ранее КСП сообщала, что в нарушение требований статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» администрацией Кромского района не были отражены в составе вложений в объект благоустройства затраты на разработку проектно-сметной документации на сумму 2,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»