КСП выяснила, как дорога подорожала в ходе ремонта

Ремонт проводился в рамках национального проекта.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно. Работы проводились в Урицком районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объектом проверки стало казенное учреждение «Орелгосзаказчик».

По мнению КСП, в нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «Орелгосзаказчик» не направил подрядчику требования об уплате неустойки за нарушения сроков выполнения работ в рамках исполнения госконтракта на общую сумму 352,38 тысячи рублей.

Аудиторы выяснили, что в нарушение условий государственного контракта подрядчик – компания «МонолитСтрой», нарушил сроки выполнения работ от 13 до 22 дней. Также в ходе проверки был установлен факт применения для капитального ремонта автомобильной дороги V категории (низкой интенсивности движения) щебня более высокой марки, чем рекомендуется строительными правилами. В КСП считают, что это привело к увеличению сметной стоимости на 5,02 миллиона рублей.

«В нарушение п. 4.1.1 государственного контракта не обеспечено взаимодействие с оперативной службой КУ ОО «Орелгосзаказчик», с администрацией Урицкого района путем создания специальной диспетчерской службы, работающей в круглосуточном режиме, – следует также из акта проверки. – Подрядчик не представил проект производства работ на весенне-летнее содержание автомобильной дороги и информацию об оборудовании системами спутниковой навигации (ГЛОНАСС) дорожной техники, применяемой при выполнении работ по содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней».

По итогам контрольного мероприятия в адрес руководителя «Орелгосзаказчика» было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»