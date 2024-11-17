Расселение аварийного жилья проверили в Ливнах

Проверкой программы занимались сотрудники городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны представила краткий отчет о результатах проверки эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Ее действие было рассчитано на 2019-2023 годы, ответственным исполнителем было управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны, а соисполнителем – управление муниципального имущества.

Муниципальная программа была утверждена постановлением администрации города Ливны в мае 2019 года. Ее основной целью было обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с заранее утвержденными индикаторами. Общий объем средств, направленных за весь период реализации программы, составил 29,466 миллиона рублей. Как установила КСП, из указанной суммы 20,756 миллиона рублей было израсходовано на приобретение в муниципальную собственность девяти квартир с их последующей передачей гражданам по договорам социального найма.

Оставшиеся 8,709 миллиона рублей были выплачены собственникам аварийного жилья в качестве компенсации – выплаты осуществлялись в соответствии с заключенными соглашениями об изъятии или выкупе квартир в аварийных домах. Всего в рамках программы в другое жилье из аварийного жилищного фонда было переселено 29 человек. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 495,9 квадратных метра. Мероприятия, предусмотренные программой, в 2019 году были выполнены на 98,2 процента, в 2021 и 2023 годах – в полном объеме.

«В результате проверки установлены нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – кратко сообщает КСП. – Установлены иные нарушения. По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны направлены представления. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

ИА «Орелград»