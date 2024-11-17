В Орловской области усилят контроль за госучреждениями

Обновленные правила контроля вступят в силу с 1 января 2025 года.

Правительство Орловской области подготовило проект постановления о внесении изменений в «Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений». Как следует из пояснительной записки к проекту, подготовлен он в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Дело в том, что с 1 января 2025 года вступит в силу целый ряд обновленных и новых законодательных актов федерального уровня. Региональная нормативная база приводится в соответствие с этими изменениями, чтобы вступить в силу синхронно с ними.

Обновленный порядок предусматривает выявление и предотвращение фактов нарушений государственными учреждениями правил оказания государственных услуг, выполнения работ, предоставления мер государственной поддержки и осуществления государственных функций. В частности, особое внимание будет уделяться качеству оказываемых услуг. Согласно обновленным правилам, документальные плановые проверки возможны в процессе текущей деятельности государственных учреждений, в том числе по мере поступления жалоб на них.

Предметом документальной проверки могут быть сведения, содержащиеся в отчетах государственных учреждений перед областными департаментами, которым они подведомственны. Также проверяться будут данные о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, об использовании закрепленного за ними имущества Орловской области и сведения, содержащиеся в личных делах потребителей мер государственной поддержки в электронной форме.

Проверки могут проводиться по обращениям граждан и юридических лиц по вопросам нарушения государственными учреждениями действующего законодательства, в том числе жалоб на качество предоставления государственных услуг, выполнения работ и мер государственной поддержки. При этом органы власти наделены правом проводить опросы потребителей указанных государственных услуг – «в случае включения опросов в перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей проведения проверки, определенных в приказе о проведении выездной проверки».

Кроме того, обновленные правила предусматривают проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг и мер государственной поддержки установленным требованиям. После проведения общественного обсуждения проекта поправок готовый документ ляжет на подпись на стол губернатора. Но в силу постановление вступит только с 1 января 2025 года.

ИА «Орелград»