Клычков назвал город с самым большим риском по благоустройству

Преображение Орловской области обсудили 18 ноября.

На заседании правительства региона руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин сообщил, что общий объем средств, направленный на реализацию проектов благоустройства в 2024 году превысил 719,6 млн рублей. Более 59% приходится на федеральный бюджет, 29% – обеспечивает Дорожный фонд региона, около 10% – казна области, порядка 1% – деньги муниципалитетов. На 42 общественных территориях работы завершены, готовы 98 дворов. На части объектов идет приемка. Три города реализуют проекты, которые стали победителями в конкурсе Минстроя. «Феникс» в Новосиле и «На крыльях перепелки» в Ливнах почти готовы. Подрядчики заняты установкой малых архитектурных форм. А вот на «Мценской версте» еще не полностью уложена плитка.

«Самый большой риск у нас по Мценску, – прокомментировал губернатор Андрей Клычков. – Основной объем работы есть. Я знаю, что подрядчик увеличил количество рабочих рук на объекте и материалы приехали. Теперь задача завершить с учетом погоды, у нас на 21 ожидаются какие-то необычайные ливни».

Также глава региона назвал удивительным, что некоторые муниципалитеты не предусматривают средства на содержание благоустраиваемых территорий. Он поручил закрепить необходимые суммы в бюджетах, чтобы объекты не теряли достойный вид.

С 2019 года в Орловской области завершено благоустройство 268 общественных территорий и более 800 дворовых.

ИА “Орелград”