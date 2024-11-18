Орловщина вошла в десятку регионов-аутсайдеров по зарплатам

Рейтинг составлялся по данным за последний год.

По заказу «РИА Новости» специалисты проанализировали информацию с сентября 2023-го по август 2024-го по всем регионам России (кроме новых территорий). В расчёт бралась зарплата в крупных и средних организациях.

Главным показателем стало количество работающих жителей субъекта, получающих ежемесячную заработную плату от 100 тысяч рублей. На Орловщине таких оказалось всего 4%. Это 10-е место с конца (или 76-е сверху) по стране.

Интересно, что хуже в регионах ЦФО дела обстоят только в Тамбовской и Ивановской областях. Все остальные нижние строчки заняли регионы Северного Кавказа. В лидерах — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область. Москва — на 5-м месте, Петербург — на 11-м.

Также оказалось, что целых 30% орловских трудяг зарабатывают меньше 30 тысяч в месяц. По данному показателю наша область — 23-я с конца. Уровень типовых зарплат на Орловщине оценили в 28 — 55 тысяч рублей. Это 16-е место с конца.

ИА «Орелград»