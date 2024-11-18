На Орловщине в центре соцобслуживания выявили поддельное масло

Нарушение зафиксировал Россельхознадзор.

Как рассказали в Территориальном управлении ведомства, сомнительный продукт нашли в «Центре социального обслуживания населения Должанского района».

Как установила последующая экспертиза, «Крестьянское» сливочное масло, выпущенное нижегородским ООО «Околица», не соответствовало нужным требованиям. Так, в пробе нашли масла и жиры на растительной основе. Это свидетельствовало об использовании немолочного сырья.

Также в продукте нашли сорбиновую кислоту. Её содержание оценили в 370,99 милиграмм на один килограмм. Между тем, согласно нормам такого вещества там не должно было быть вообще.

На основании этих фактов Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии, оформленную на данный продукт этого производителя. «О результатах исследования проинформированы все заинтересованные лица», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что орловские мясопродукты впервые отправились в Японию.

ИА «Орелград»