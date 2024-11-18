Клычков поручил готовиться к непогоде

В Орловской области прогнозируются чрезмерные осадки.

Вопрос глава региона поднял в ходе заседания правительства 18 ноября. Губернатор Андрей Клычков отметил, что непогоду обсуждали уже с МЧС и Гидрометцентром.

«На этой неделе у нас ожидаются чрезмерные осадки. (По прогнозу это касается всей Центральной России). Я прошу по линии наших служб провести подготовительные мероприятия для того, чтобы их можно было достойно встретить», – сказал Андрей Клычков.

На рабочей неделе температура воздуха будет соответствовать нормам октября – до плюс 8. В четверг ожидаются обильные ливни с порывами ветра скоростью до 20 метров в секунду. Также значительно снизится давление. Дождь может продолжиться и в пятницу, днем прогнозируется его переход в мокрый снег. В выходные похолодает и начнется снегопад. Всего прогнозируется выпадение до 60 миллиметров осадков, что является месячной нормой ноября.

ИА “Орелград”