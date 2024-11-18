Орловскому медколледжу передали около тысячи квадратных метров

18.11.2024 | 11:25 Медицина, Новости

Помещения находятся во Мценске.

Фото: yandex.ru/maps

Такое распоряжение утвердило правительство Орловской области. Документ опубликован на официальном портале нашего региона.

Два помещения передаются Орловскому базовому медицинскому колледжу на правах оперативного управления.

Они являются государственным имуществом Орловской области. Помещения находятся во Мценске на улице Ленина, 15. Площадь одного из них — 625,4 квадратных метра, второго — 452,3 квадратных метра.

В течение четырёх месяцев Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области должен исполнить данное распоряжение.

Сам колледж располагается в Орле на улице Советской, 14. На сегодняшний день здесь обучаются около тысячи студентов.

ИА «Орелград»


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