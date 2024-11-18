Орловские щёчки впервые отправились в Японию

18.11.2024 | 11:15 Новости, Экономика

Общий вес партии мясопродуктов составил 595 килограммов.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, в страну восходящего солнца отправили орловские варёно-копчёные колбасы (общим весом около 307 килограммов), сосиски и сардельки (184 килограмма), сало с чесноком и перцем (71 килограмм) и «щёчки копченые» (примерно 32 килограмма).

Сотрудники Управления Россельхознадзора проконтролировали погрузку. Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний.

Продукция уже прибыла в Японию. Она успешно прошла контроль на местной границе. Претензий к оформлению документов и качеству товара со стороны Японии не последовало.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования