Орловские щёчки впервые отправились в Японию

Общий вес партии мясопродуктов составил 595 килограммов.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, в страну восходящего солнца отправили орловские варёно-копчёные колбасы (общим весом около 307 килограммов), сосиски и сардельки (184 килограмма), сало с чесноком и перцем (71 килограмм) и «щёчки копченые» (примерно 32 килограмма).

Сотрудники Управления Россельхознадзора проконтролировали погрузку. Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний.

Продукция уже прибыла в Японию. Она успешно прошла контроль на местной границе. Претензий к оформлению документов и качеству товара со стороны Японии не последовало.

ИА «Орелград»