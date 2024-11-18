Лен с переизбытком клещей выявили в Орле

Партию семян масличного льна забраковали эксперты.

Как сообщает Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», специалисты отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории провели исследование семян льна масличного, сорта «Северный». Образцы для лабораторных испытаний были отобраны от партии весом в 1 тонну, сам урожай был собран еще в 2022 году. Исследования семян проводились на их соответствие государственному стандарту по посевным качествам, в том числе по таким показателям, как влажность, всхожесть, масса 1000 семян, чистота семян и заселенность вредителями. Результаты показали, что партия семенного материала льна масличного засорена сорняками и не только.

Так, эксперты установили, что содержание семян сорных растений в исследованной партии составляет 10 500 штук на килограмм, тогда как допускается не более 1500 штук на килограмм, то есть максимально допустимый порог превышен в 10 раз. В пробе также были обнаружены клещи: объем составил 48 штук на килограмм, а допускается не более 20 штук на килограмм для данной категории. По мотивам испытаний Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» рекомендовал производителям и агрономам «осуществлять регулярный мониторинг качества семян перед посевом, чтобы избежать потерь урожая и обеспечить высокие агрономические показатели».

Тем временем Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что в текущем году с использованием Федеральной государственной информационной системы «Зерно» специалисты ведомства провели 670 мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. При этом было выявлено 566 правонарушений, по которым хозяйствующим субъектам объявлено 1729 предостережений.

ИА «Орелград»