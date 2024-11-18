На вокзале в Орле задержали мужчину с метилэфедроном

На подозрительного гражданина обратили внимание транспортные полицейские.

Подозрительного мужчину задержали на привокзальной площади железнодорожного вокзала города Орла. Гражданин по внешним признакам находился в состоянии опьянения, на что обратили внимание сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел. Мужчина, оказавшийся 37-летним местным жителем, был сопровожден в дежурную часть. От медицинского освидетельствования он отказался.

«В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета, – сообщает Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – Криминалистическое исследование установило, что содержимое имеет в себе производное наркотического средства N- метилэфедрона массой 0,44 грамма».

По данному факту дознаватель линейного отдела МВД России на станции Орел возбудил в отношении данного гражданина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Под арест фигурант пока не попал, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Тем временем в региональном Управлении МВД подвели итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». По данным пресс-службы ведомства, в ходе акции по «телефонам доверия» поступило 32 сообщения. Благодаря сигналам бдительных граждан полицейские выявили восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и изъяли 318 граммов запрещенных веществ. Также было выявлено девять административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, дела возбуждены по статье 6.9 КоАП РФ.

ИА «Орелград»