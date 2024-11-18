Орловец угнал автомобиль у спящего товарища

Ранее судимый гражданин решил покататься, пока его приятель видел сны.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался гражданин, который несколько лет назад получил срок за грабеж. В 2023 году он освободился из исправительной колонии, а весной этого года был снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции в связи с отбытием срока наказания в виде ограничения свободы. Обвинили его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Суд установил, что в тот день подсудимый пришел в гости к своему знакомому, вместе с которым они некоторое время употребляли спиртные напитки. Затем приятель, сморенный алкоголем, уснул, а гостю стало скучно. Убедившись в том, что его собутыльник крепко спит, гость снял с крючка на стене ключи от автомобиля, арендованного гостеприимным хозяином дома. Он вышел во двор, сел в чужой автомобиль, без проблем завел двигатель и отправился кататься по городу Орлу.

Впрочем, катался он недолго. Угонщик включил задний ход и пытался выехать со двора, но по пути протаранил припаркованный автомобиль. После этого планы у угонщика резко изменились. Кататься он передумал, и покинул место ДТП, бросив угнанный автомобиль на месте происшествия. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Но отказался от дачи показаний по предъявленному ему обвинению, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

В суде были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого. Подсудимый объяснил, что в гости к другу пришел в 7 часов утра, а к 10 часам утра оба были изрядно пьяны. По признанию подсудимого, выпили они около двух литров водки. Когда собутыльник уснул, гость решил якобы забрать из чужого автомобиля принадлежавшие ему 200 рублей, которые лежали в бардачке. Оказавшись внутри автомобиля, он решил не угнать, а перегнать машину в другое место. Однако суд к этой версии отнесся скептически, признал угонщика виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»