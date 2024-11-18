На Орловщине стартовал отбор резервистов на пост главы администрации

Объявление о проведении отбора кандидатов опубликовал областной департамент.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявил о старте отбора на включение в резерв кандидатов на должность главы муниципального образования. Условия и порядок проведения отбора ранее были определены указом губернатора. Прием документов продлится по 18 декабря 2024 года включительно, представляются они в бумажном виде. Участвовать в отборе вправе граждане Российской Федерации, выдвинутые по представлению: органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Общественной палаты Орловской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».

К соискателям предъявлены обязательные требования, в том числе наличие гражданства Российской Федерации и высшего профессионального образования, владение государственным языком РФ и отсутствие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Кандидат должен доказать свою профессиональную компетентность, а именно впечатлить комиссию уровнем своих общих и профессиональных знаний, умений и навыков.

Он должен подтвердить свою способность применять имеющиеся у него знания и практический опыт к должностным обязанностям, быстро и эффективно осваивать и применять нормативную правовую базу. Надо показать свои аналитические и организаторские способности, умение перспективного планирования и письменного изложения управленческих решений и проектов. Конкурсная комиссия также оценит деловые (инициатива, творчество, эффективность деятельности, работоспособность, исполнительская дисциплина, ответственность, культура делового общения) и личностные качества (самостоятельность, самоорганизованность, трудолюбие, добросовестность, коммуникабельность, вежливость, принципиальность, самокритичность, авторитетность).

Немаловажную роль при отборе могут сыграть потенциал и перспективы профессионального развития – здесь многое зависит от желания самого кандидата повышать свой профессиональный уровень. По собственному желанию соискатели могут представить на суд комиссии копии документов о профессиональной переподготовке и повышении квалификации, о присвоении ученой степени или ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы. Также надо представить справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о его прекращении.

Первое заседание комиссии состоится 15 января 2025 года. На основании представленных от кандидатов документов будут приниматься решения о допуске либо отказе в допуске к участию во втором этапе отбора. Кстати, второй этап отбора представляет собой проведение конкурсных испытаний: тестирование и индивидуальное собеседование.

ИА «Орелград»