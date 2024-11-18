В Орле создали Женсовет

Первое организационное заседание Женского совета прошло в музее Бунина.

О создании Женского совета сообщила Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО). Первое заседание прошло в музее Бунина в Орле. Тем самым была воплощена в жизнь идея, озвученная на прошедшем в этом году первом женском форуме Орловской области. Инициативу поддержал президиум ФПОО, после чего все областные отраслевые профсоюзные организации выдвинули своих кандидатов. Всего в состав Женсовета вошли 17 человек, председателем избрали Елену Ветчинникову, главного специалиста отдела организационной работы и развития профсоюзного движения ФПОО. Заместителем председателя избрана Наталья Рожнова, председатель областной организации «Электропрофсоюза».

«Женсовет определил план работы на 2025 год и наметил мероприятия, в которых женщины примут активное участие», – сообщили в ФПОО. Уже известно, например, что женская команда примет участие в традиционных профсоюзных соревнованиях «Народная рыбалка». В планах также значится проведение научно-практической конференцией «Человек труда в литературе».

«Женсовет принял решение об участии в премии «Мягкая сила» постоянной комиссии Генерального совета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся женщин в 2024 году. Кстати, председатель Женсовета Елена Ветчинникова отправила заявку на конкурс уже на следующий день после принятого решения», – добавили в региональной Федерации профсоюзов.

Ранее реготделение «Единой России» сообщило об открытии женских клубов при центрах занятости. Вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи, которая прошла в штабе общественной поддержки и была проведена активом партпроекта «Женское движение Единой России». Было принято решение о том, что основной аудиторией клубов станут члены семей участников СВО, женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, многодетные мамы и матери-одиночки, девушки с предпринимательским потенциалом.

«Присоединившись к клубу, участницы попадают в среду единомышленниц, получают новые знания, психологическую поддержку, принимают участие в тематических встречах, взаимодействуют с общественными и волонтерскими организациями, интегрируются в жизнь общества», – говорят организаторы.

ИА «Орелград»