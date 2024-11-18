Вознаграждение для активных орловцев подняли в 5 раз

Следить за состоянием дорог в Орле стало еще выгоднее.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города от 28 сентября 2022 года № 5462 «Об утверждении Положения «О стимулировании активных граждан города Орла». Речь идет о поощрении граждан, «способствующих обеспечению сохранности дорог общего пользования». Изменение внесено только одно, но важное – мэр увеличил размер денежного вознаграждения с 1000 рублей до 5000 рублей и поручил управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства предусмотреть в бюджете города Орла денежные средства на реализацию своего постановления.

Как следует из преамбулы документа, указанное положение направлено на «активизацию работы по выявлению фактов загрязнения дорожного покрытия, повреждения дорог общего пользования города Орла, на повышение ответственности лиц, осуществляющих перевозку грузов, стимулирование активных граждан, способствующих решению вопросов местного значения в границах города Орла». Согласно ему, стимулирует мэрия граждан, направивших в администрацию города в течение календарного года не менее трех обращений, касающихся дорог.

В зачет идут только те сигналы, по которым проводится соответствующая проверка, выявляется факт нарушения и принимается решение о привлечении к административной ответственности лиц, виновных в повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения. К перечисленным нарушениям приравнено «умышленное создание помех в дорожном движении вследствие загрязнения дорожного покрытия».

Сообщать активные граждане в мэрию могут также о фактах нарушения правил перевозки грузов, в том числе о запылении, загрязнении дороги или окружающей среды. «При этом по одному и тому же факту правонарушения, совершенному в конкретное время в конкретном месте, гражданин вправе направить не более одного обращения», – отмечено в документе. Отметить стоит и то, что меры стимулирования предусмотрены для граждан, к должностным обязанностям которых не относится выявление фактов правонарушений и привлечение к административной ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Кстати, поступившие от граждан обращения переадресуются администрацией в УМВД России по городу Орлу для рассмотрения и привлечения виновных лиц к административной ответственности. Ответственным за соблюдение порядка рассмотрения обращений, в том числе срока перенаправления обращений, является правление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Оно же ежегодно в период с 15 января по 25 января подводит итоги рассмотрения обращений за прошедший календарный год и определяет граждан, которым положено вознаграждение.

ИА «Орелград»