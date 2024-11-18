ОНФ обратил внимание мэрии Орла на конечные остановки

Активисты установили, что они находятся в плачевном состоянии.

Речь идёт о конечных трамвая №3 («Химмаш») и троллейбуса №6 («Улица Максима Горького»).

Там побывали эксперты «Общероссийского народного фронта». Выяснилось, что конечная троллейбуса — это ободранный павильон, который явно нуждается в благоустройстве. «Ограждений и перил нет, порожки разбиты», – констатировали общественники.

На конечной трамвая №3 вообще нет остановки — только «замурованное» старое здание. «Люди стоят тут под открытым небом. На них и дождь попадает, и снег», – рассказал эксперт «ОНФ» Анатолий Алексеевич.

В итоге региональный штаб организации официально обратился в администрацию Орла с просьбой внести эти места ожидания транспорта в план благоустройства. Как сообщили с официального аккаунта мэрии в комментариях к данной записи, в адрес профильного городского управления уже направлены соответствующие данные.

ИА «Орелград»