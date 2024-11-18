Субботин рассказал о наилучших технологиях на орловских дорогах

Руководитель департамента выступил на заседании правительства 18 ноября.

Глава департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается работа по использованию материалов и оборудования из реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. Целевой показатель установлен на уровне 40% объектов (с применением инноваций). Он определяется по факту ввода дорог в эксплуатацию.

«По итогам текущего года планируем его перевыполнить, достигнуть уровень не менее 83%», – сообщил Алексей Субботин.

В 2024 году на объектах национального проекта БКД применяли устройство покрытия автодорог асфальтобетоном типов А16ВН и А11НН. Также проводилась укладка стыковочных битумно-полимерных лент, использовали геосетки на уширении.

«Главной особенностью новых типов асфальтобетона является возможность подбора пропорции компонентов с учетом конкретного участка пути, климатических особенностей регионов и нагрузки. Применяемые смеси изготавливаются в соответствии с новыми нормами стандартов, содержат новые химические добавки. Это позволяет укладывать асфальтобетонное покрытие с высокой адгезией, гибкостью и износостойкостью, что позволяет дорожному полотну дольше сохранить свои качественные характеристики, даже при больших нагрузках и в условиях интенсивного движения», – пояснил Алексей Субботин.

Использование стыковочной битумно-примерной ленты обеспечивает герметизацию швов между слоями асфальтобетонных покрытий, улучшает сцепление слоёв между собой, в целом повышается прочность.

На южном подъезде к городу Мценску применена ранее апробированная технология холодного ресайклинга. Суть ее заключается в использовании имеющихся материалов для создания новых слоев дорожной одежды, пояснил Алексей Субботин. В результате смешивания старой дорожной одежды со смесью вяжущих компонентов образуется новое однородное прочное дорожное основание, рассказал чиновник.

На проект БКД в Орловской области в 2024 году было выделено 1,185 млрд рублей. Это позволило привести в порядок 22 объекта протяженность 31,57 километра (12 сданы и введены в эксплуатацию, восемь проходят приемку, два планово завершаются в 2025 году). Площадь отремонтированных верхних слоев покрытия составляет 258 тысяч квадратных метров.

Введены в эксплуатацию:

Залегощь – Красное;

Ливны – Орлово;

Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека;

ул. Ленина и ул. Школьная в пгт. Знаменка;

автодорога от ул. Чешская до д. Вязки;

ул. Школьная в д. Становое;

ул. Покровская, ул. Пролетарская Гора (1 и 2 этапы), ул. Советская (проезжая часть и прилегающая территория) в Орле;

мост через Оку у деревни Тайное Орловского муниципального округа.

участки автодорог Нарышкино – Сосково, Горки – Шаблыкино и объезд поселка Глазуновка, входящие в план 2024 года, выполнены в минувшем 2023.

ИА “Орелград”