«Орёлводоканал» пообещал убрать жёлтую воду за сутки

18.11.2024 | 13:31 ЖКХ, Новости

Также на предприятии уточнили причины неудобств.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана (иллюстративное)

Ранее в мэрии Орла заявили, что скачок напряжения в сети электроснабжения привёл к остановке системы подачи воды. В конечном итоге, это и стало причиной изменения её цвета.

Как уточнили в «Орёлводоканале», изначально на Кромском водозаборном узле произошла авария. «На эту ситуацию наложился скачок напряжения сети электроснабжения», – пояснили на предприятии. Чтобы не оставлять жителей Советского и Заводского районов Орла без воды совсем, были использованы резервные источники воды. В результате она «пожелтела».

В «Орёлводоканале» пояснили, что сейчас предприятие принимает все меры для промывки труб. «Однако для возвращения на исходную позицию необходимо время, а это где-то, в общей сложности, больше суток», – признали в пресс-службе.

Как утверждают на предприятии, «ржавая» вода безопасна для потребителей и может быть использована для бытовых нужд.

ИА «Орелград»


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