Путин назначил судей в Орловской области

Подписан соответствующий указ.

Судьёй Советского суда Орла стала Дарья Флоря, Заводского суда Орла — Елена Цивилёва, Малоархангельского районного суда — Татьяна Ларина, Арбитражного суда Орловской области – Юлия Фёдорова.

Все они ранее занимались той же профессиональной деятельностью в нашем регионе.

Флоря занимала должность мирового судьи в Заводском районе Орла. Цивилёва была помощником судьи Орловского областного суда. Ларина — мировым судьёй в том же Малоархангельском районе. Фёдорова работала в Урицком районном суде, ранее — мировым судьёй в Сосковском районе и помощником судьи в Орловском областном суде.

Информацию сообщили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»