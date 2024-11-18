Путин назначил судей в Орловской области

18.11.2024 | 12:45 Закон и порядок, Новости

Подписан соответствующий указ.

Фото: kremlin.ru

Судьёй Советского суда Орла стала Дарья Флоря, Заводского суда Орла — Елена Цивилёва, Малоархангельского районного суда — Татьяна Ларина, Арбитражного суда Орловской области – Юлия Фёдорова.

Все они ранее занимались той же профессиональной деятельностью в нашем регионе.

Флоря занимала должность мирового судьи в Заводском районе Орла. Цивилёва была помощником судьи Орловского областного суда. Ларина — мировым судьёй в том же Малоархангельском районе. Фёдорова работала в Урицком районном суде, ранее — мировым судьёй в Сосковском районе и помощником судьи в Орловском областном суде.

Информацию сообщили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»


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