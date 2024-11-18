Прокуратура заставила орловскую УК отремонтировать общее имущество

Нарушения выявили в Новодеревеньковском районе.

Местный орган прокуратуры провёл проверку соблюдения законов в сфере ЖКХ. Оказалось, что в нескольких домах, расположенных в посёлке Хомутово, общее имущество содержалось неподобающим образом.

В подъездах требовалось провести ремонт стен и потолков. Известно, что здания находятся в переулке Дорожный — это дома №10 и №12.

Однако управляющая компания (МУП «Посад») не торопилась заниматься этой работой. В итоге прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Эти требования были удовлетворены.

К настоящему моменту «Посад» исполнил судебное решение и провёл текущий ремонт.

Ранее стало известно, что «Орёлводоканал» пообещал орловцам убрать жёлтую воду за сутки.

ИА «Орелград»