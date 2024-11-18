Орловцы могут пожертвовать новогодние подарки

Сразу две благотворительные акции стартуют в Орловской области.

Администрация Орловского муниципального округа распорядилась о проведении благотворительной акции «Новогодний подарок», как следует из постановления властей, решение принято по обращению благотворительного фонда «Благо дари». Акция пройдет в период с 27 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. Ее целью является исполнение новогодних желаний детей-инвалидов, а также детей из семей участников СВО, мобилизованных граждан и детей, находящихся в пунктах временного размещения граждан.

Старт акция возьмет с торжественной церемонии, назначенной на 27 ноября. Она состоится в большом зале администрации Орловского муниципального округа. Принять участие в акции могут жители округа, как простые граждане, так и депутаты всех уровней, работники администрации, индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и организаций форм собственности, органов власти любого уровня. Внесенные ими пожертвования будут переданы указанному благотворительному фонду.

Тем временем «Единая Россия» дала старт ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости». В ее рамках будут собраны игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые затем будут переданы в медицинские учреждения. Подарки предназначены детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Акция проводится по всей стране, по данным «Единой России», в прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек.

«Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость», – сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В свою очередь секретарь Орловского регионального отделения «Единой России», председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский отметил, что «коробки храбрости» уже активно пополняют партийцы, общественники и неравнодушные люди.

«Болезнь, непростой курс лечения – это серьезное испытание даже для взрослого человека, – говорит Леонид Музалевский. – А когда речь идет о маленьких детях, очень хочется им помочь, поднять настроение, вернуть на лица улыбки. Именно поэтому мы ежегодно проводим такую добрую акцию. Коробки, наполненные игрушками, книгами, наборами для творчества, передаются в детские больницы, чтобы малыш, перенесший болезненную процедуру, смог выбрать для себя небольшой подарок. Искренне желаю каждому ребенку, проходящему сегодня лечение, скорейшего и полного выздоровления!».

Акция проходит по всей стране уже в 12-й раз. В прошлом году удалось собрать более 350 тысяч подарков для юных пациентов. Организаторы подчеркивают, что по санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке. Внести свой вклад в поддержку детей, проходящих сложное лечение, можно на базе штаба общественной поддержки «Единой России», а также в региональном исполнительном комитете партии до 5 декабря этого года включительно.

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ИА «Орелград»