Орел без конкурентов забрал субсидию на туризм

Областные власти уже издали приказ о перечислении денег областному центру.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области подвели итоги рассмотрения заявок муниципальных образований на реализацию проектов по развитию общественной территории. В частности, речь идет о проектах по обустройству туристского центра города в соответствии с туристским кодом. Отбор получателей субсидии проводился на основании постановления правительства Орловской области от 22 октября 2024 года. Финансирование обеспечивается по линии государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Прием заявок на участие в отборе проводился со 2 ноября по 8 ноября 2024 года. Впрочем, департамент получил всего одну заявку, и подала ее администрация города Орла. Других заявок, в том числе отклоненных организаторами конкурса, не было. Департамент проверил заявку областного центра и признал ее соответствующей требованиям отбора. Затем было принято решение о признании Орла победителем отбора. А уже после этого департамент издал приказ о предоставлении из областного бюджета субсидии городу Орлу в размере 12,626 миллиона рублей 62 копейки и заключении соглашения о предоставлении субсидии.

Деньги выделены для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта «Развитие и обновление туристического центра города Орла: создание комфортной среды для отдыха и привлечения посетителей». Напомним, что целью предоставления субсидии было заявлено «создание благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство».

Тратить данные средства разрешено на обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации, на размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, арт-объектов и скульптурных композиций, формирующих привлекательный облик для туристов. Пустить субсидию можно на устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья, например, на установку поручней, пандусов и подъемников на всей протяженности пешеходного культурно-познавательного прогулочного маршрута по туристскому центру.

ИА «Орелград»