В Орле реконструктора котельных заподозрили в мошенничестве

18.11.2024 | 10:39 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Михаил Вдовин

Подозреваемый – генеральный директор ЗАО «ЕвроПромстрой». Компания занималась реконструкцией котельных на Кромской, 7-А, и Авиационной, 1, а также на Пушкарной, 20-А.

Соответствующий контракт заключался между между «ЕвроПромстроем» и «Орёлгортеплоэнерго». Как рассказали в прокуратуре Орловской области, согласно текущей версии, подрядчик представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения. Они касались затрат на аренду офисных помещений, понесённых в рамках данных контрактов.

В итоге подрядчик необоснованно получил около четырёх миллионов рублей.

Преступление выявили прокуратура и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

Ранее компании выставили претензии на 30 миллионов — так как объекты на Кромской и Авиационной не запустили вовремя.

ИА «Орелград»


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