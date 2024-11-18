Орловским городам приказали благоустраиваться по средствам

Проекты должны четко соответствовать финансированию.

В 2025 году пять муниципальных образований будут реализовывать проекты, победившие в IX Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма гранта превышает 380 млн рублей. Планируется реализовать «Рабочий меридиан» в Ливнах, «Набережную Лескова» в Мценске, «Площадь Василевского» в Малоархангельске, «Бульвар Данилевского» в Верховье, «Тропой рубиновой лани» в Шаблыкино. Последние два населенных пункта получили меньше средств, чем запрашивали. Проектировщики перерабатывают планы, сообщил на заседании правительства Орловской области 18 ноября руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин.

«Проектно-сметная документация и предпроектная документация изготавливаются. Есть определенные вопросы и нюансы по ряду муниципальных образований. В первую очередь это Шаблыкино и Верховье, где запрашивалось большее количество средств – выделено меньше. По ним сейчас отрабатываем уменьшение территории и приведение к максимально приближенной концепции проекта», – пояснил Сергей Латынин.

Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что выделены конкретные ресурсы на выполнение работ.

«С учетом текущей финансовой ситуации больше денег не будет ни от федерального министерства, ни от региона. Прошу в деньги и проектировать. Не более того. Тем более, мы видим существенный рост стоимости строительных материалов, в 2025 год он тоже будет».

Потенциальное изменение должно быть учтено, чтобы не пришлось искать дополнительные деньги, посоветовал глава региона. Проектирование должно быть завершено до 1 февраля, включая получение положительного заключение экспертизы. Также торги по поиску подрядчиков для реализации проектов должны начаться как можно раньше, предупредил губернатор.

ИА “Орелград”