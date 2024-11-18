Весь лук-севок в Орле продавали с нарушениями

Озвучены итоги контроля за оборотом семян и саженцев.

В текущем году в Орловской и Курской областях сотрудники Россельхознадзора в рамках выездных обследований проверили торговые точки, предлагающие к реализации семена плодоовощных культур. По данным ведомства, всего было проконтролировано 25 тысячи пакетов семян и более тонны лука-севка. Было установлено, что 9 тысяч пакетов семян, а также весь проверенный лук-севок продавались с маркировкой, не соответствующей требованиям нормативных документов.

«Кроме того, в реализации было обнаружено 3 тысячи пакетов семян, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию», – добавили в Территориальном управлении Россельхознадзора. Это означает, что покупка таких семян не гарантирует дачникам того результата, который они ожидают. Такие семена могут не взойти или же оказаться семенами не того сорта, который обещали дачникам торговцы.

Инспекторы также обследовали 20 тысяч саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. В испытательные лаборатории ВНИИЗЖ было доставлено 158 проб. В данном случае примерно четверть, или пять с половиной тысяч саженцев не соответствовали требованиям по своим посадочным качествам, а еще около четверти саженцев, как выяснилось, продавались с нарушением маркировки.

В рамках контроля за оборотом семян сельскохозяйственных растений в этом году было проведено 420 мероприятий, проинспектировано более 7 тысяч тонн семян, маркировка примерно 4 тысяч тонн из которых не соответствовала требованиям нормативных документов. Сообщается, что 3 тысячи тонн семян не соответствовали требованиям ГОСТ, а 20 тонн семян и вовсе были проданы без документов. По результатам контрольно-надзорных мероприятий хозяйствующим субъектам было объявлено около двух тысяч предостережений.

ИА «Орелград»