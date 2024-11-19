День матери в Орле отметили выставкой

Выставку «Святая должность на Земле» организовала областная библиотека.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась и до 1 декабря будет работать выставка «Святая должность на Земле». Как пояснили организаторы, акция посвящена Дню матери, который в нашей стране отмечается с 1998 года, он приходится на последнее воскресенье ноября. В «Бунинке» подчеркнули, что с каждым годом этот праздник приобретает все большую популярность. На выставке представлены материалы по истории и традициям празднования.

«Найти их можно в периодической печати, – говорят в библиотеке. – На страницах журналов «Социс», «Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа» опытные эксперты, государственные деятели, политики, социальные работники поднимают целый ряд вопросов: все ли мы сделали, чтобы материнство для наших женщин было бы не бременем, а праздником?».

Также среди экспонатов можно найти материалы периодики по проблемам выплаты, размера и использования материнского капитала, многолетних очередях в детские сады, о мерах поддержки многодетных матерей. Эксперты дадут ответ даже на вопрос о том, как помочь женщине, вырастившей защитника Родины, когда он оказывается в сложных ситуациях сплошь и рядом встречающихся в рядах современной армии.

«Кроме того, на выставке представлены современные сценарии литературно-художественных композиций, ток шоу, современная проза в помощь учителям, работникам культуры и другим специалистам, призванным в силу своей профессии воспитывать душевно-родственные связи, уважение и любовь к матерям все 365 дней в году», – добавили в «Бунинке».

В 2024 году День матери выпадает на 24 ноября. В Россию этот праздник пришел с запада, в 1993 году. Причем изначально он не продвигался на общефедеральном уровне. По данным «Российской газеты», впервые в России его учредили и отметили в Якутии. Это сделал первый президент республики Михаил Николаев, желая подчеркнуть значимость материнства в нашем обществе. И только через пять лет праздник приобрел общегосударственный характер.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»