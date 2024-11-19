В Орле ищут проектировщика для сквера Танкистов

19.11.2024 | 10:38 ЖКХ, Новости

В следующем году его должны привести в порядок.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Такое решение приняли на открытом голосовании по выбору объектов для благоустройства. Сквер Танкистов победил с большим отрывом.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиона 616 тысяч 666 рублей 67 копеек. Заявки принимаются до 4 декабря.

Контракт будет заключаться с «Объединённым муниципальным заказчиком». Срок его исполнения — 1 марта будущего года.

Впрочем, на деле всё может оказаться иначе, чем в проектах. Так, в этом году в Орле должны были отремонтировать скверы Гуртьева и Бунина. Однако на втором объекте удалось выполнить только часть работ.

ИА «Орелград»


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