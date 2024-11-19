Определен подрядчик для капремонта Сахзаводской школы

Заказчиком выступает управление образование Ливенского района Орловской области.

На открытый конкурс по определению подрядчика была подана лишь одна заявка. Контракт подписан с орловским ООО «Долина». Цена работ – 81 798 761 рубль. (Капремонт проводится в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования»). Контракт размещен в ГИС «Закупки» 18 ноября. Подрядчик должен приступить к работам в январе 2025 года и завершить их в конце декабря.

По данным kartoteka.ru, ООО «Долина» зарегистрировано в Орле в 2016 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и руководитель –Валижон Султанов. Чистая прибыль компании в 2023 году – 14 млн рублей. Этот же подрядчик получил контракт на капремонт МБУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» в Малоархангельском районе. Цена – 39 млн рублей. Сдать обновленную школу должны летом 2025 года.

ИА “Орелград”