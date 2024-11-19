КСП рассказала депутатам о нарушениях в сфере перевозок

Представители Контрольно-счетной палаты приняли участие в заседании профильного комитета.

Как пояснили в КСП, представители ведомства приняли участие в работе комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. С докладом выступила аудитор Оксана Павлюк. Она рассказала о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных государственному казенному учреждению Орловской области «Организатор перевозок». В КСП уточнили, что деньги были выделены на закупку автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях.

«В рамках проверки были проанализированы закупки подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита на сумму 400 миллионов рублей, закупки в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на сумму 6 миллионов рублей, отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения», – перечислили в КСП.

Оксана Павлюк отметила нарушения, выявленные в ходе проверки, в том числе нарушения порядка формировании начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) и их исполнения контрактов, недостатки действующей системы оплаты труда работников. Так, нарушения и недостатки в части порядка определения НМЦК были выявлены по восьми закупкам на общую сумму 6,13 миллиона рублей. Также были вскрыты нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и условий государственных контрактов, заключенных КУ ОО «Организатор перевозок» на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам.

В частности, по мнению КСП, некоторые подрядчики перевозили пассажиров и багаж «транспортными средствами с неподтвержденными характеристиками их соответствия условиям заключенных государственных контрактов». Были установлены недостатки применяемых нормативно-правовых актов учреждения, регламентирующих оплату труда работников КУ ОО «Организатор перевозок».

«По итогам контрольного мероприятия в адрес КУ ОО «Организатор перевозок», департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области внесены представления с требованиями принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности», – отмечено в материалах КСП.

ИА «Орелград»