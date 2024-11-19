В Орле на Стрелке нашли останки ещё около 40 человек

Археологические работы продолжаются.

К настоящему моменту археологи определили 38 найденных. «Мужчины, молодые, очень крепкие, некоторые очень высокие, есть старик без зубов и ребёнок», – рассказал порталу «ИнфоОрёл» начальник экспедиции Олег Радюш.

Останки относятся к 17-му веку. Захоронение является санитарным. Предварительно установлено, что все покойные погибли насильственной смертью — от различных ранений.

Останки отправят в Москву в лабораторию Института археологии РАН. Здесь их тщательно изучат. Первые выводы будут сформулированы примерно через год.

Хотя сезон археологических работ уже закончился, раскопки на Стрелке пока продолжаются. Возможно, в следующем году у учёных не будет возможности для исследований, так как здесь начнут благоустраивать территорию для дальнейшего создания масштабного мемориала. Уже определён подрядчик и подписан контракт.

Напомним, ранее в Орле перезахоронили самых первых жителей города. Их останки нашли здесь же. Также сообщалось о трёх случаях, когда найденные захоронения относились к 12-му веку.

ИА «Орелград»