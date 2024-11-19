В Орле на Стрелке нашли останки ещё около 40 человек

19.11.2024 | 12:05 История, Новости

Археологические работы продолжаются.

Фото: www.infoorel.ru / Елена Ермакова

К настоящему моменту археологи определили 38 найденных. «Мужчины, молодые, очень крепкие, некоторые очень высокие, есть старик без зубов и ребёнок», – рассказал порталу «ИнфоОрёл» начальник экспедиции Олег Радюш.

Останки относятся к 17-му веку. Захоронение является санитарным. Предварительно установлено, что все покойные погибли насильственной смертью — от различных ранений.

Останки отправят в Москву в лабораторию Института археологии РАН. Здесь их тщательно изучат. Первые выводы будут сформулированы примерно через год.

Хотя сезон археологических работ уже закончился, раскопки на Стрелке пока продолжаются. Возможно, в следующем году у учёных не будет возможности для исследований, так как здесь начнут благоустраивать территорию для дальнейшего создания масштабного мемориала. Уже определён подрядчик и подписан контракт.

Напомним, ранее в Орле перезахоронили самых первых жителей города. Их останки нашли здесь же. Также сообщалось о трёх случаях, когда найденные захоронения относились к 12-му веку.

Фото: www.infoorel.ru / Елена Ермакова

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования