Представитель Кадырова помог орловцам закупить помощь для армии

Региональный штаб ОНФ отправил груз в Курскую область.

Как рассказали в «Общероссийском народном фронте», для бойцов приобрели четыре квадрокоптера, тепловизор, рентген-очки, набор инструментов, средства радиоэлектронной борьбы и насосы для перекачки топлива. Всё закуплено по заявкам самих защитников Отечества.

Оказать помощь оказалось возможным, в том числе, благодаря содействию представителя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Орловской области – Амира Байсаева.

В ближайшее время волонтёры доставят груз на место, после чего сообщат об этом в региональный штаб общественников. «Будем ждать», – отметили в ОНФ.

Также в организации подчеркнули, что обязательно продолжат оказывать такую помощь армии и дальше.

Ранее в «Народном фронте» обратили внимание на плохое состояние конечных остановок трамвая и троллейбуса в Орле.

ИА «Орелград»