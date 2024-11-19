Представитель Кадырова помог орловцам закупить помощь для армии

19.11.2024 | 12:35 Новости, СВО

Региональный штаб ОНФ отправил груз в Курскую область.

Фото: vk.com/nf_orel

Как рассказали в «Общероссийском народном фронте», для бойцов приобрели четыре квадрокоптера, тепловизор, рентген-очки, набор инструментов, средства радиоэлектронной борьбы и насосы для перекачки топлива. Всё закуплено по заявкам самих защитников Отечества.

Оказать помощь оказалось возможным, в том числе, благодаря содействию представителя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Орловской области – Амира Байсаева.

В ближайшее время волонтёры доставят груз на место, после чего сообщат об этом в региональный штаб общественников. «Будем ждать», – отметили в ОНФ.

Также в организации подчеркнули, что обязательно продолжат оказывать такую помощь армии и дальше.

Ранее в «Народном фронте» обратили внимание на плохое состояние конечных остановок трамвая и троллейбуса в Орле.

ИА «Орелград»


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