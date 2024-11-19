На Орловщину из Франции приехали около 300 свиней

19.11.2024 | 11:43 Новости, Экономика

Они предназначаются для дальнейшего разведения.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Животных ввезли накануне, двумя партиями, на предприятие, которое находится в Кромском районе. Общее число свинок — 291. Сообщается, что это племенные и чистопородные животные.

«Поголовье поступило в сопровождении полного пакета документов», – отметили в ведомстве.

На данный момент они поставлены на карантин.

Всего в этом году в Орловскую область ввезено 542 головы племенного поголовья свиней – для дальнейшего разведения. 251 животное уже прошло карантин. Эти свиньи введены в основное стадо.

ИА «Орелград»


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