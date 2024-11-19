На Орловщине снова забуксовал автобус №400

Междугородний маршрут опять функционирует со сбоями.

Вопрос подняли в соцсетях в комментариях к прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Напомним, данный автобус связывает населённые пункты Орловского муниципального округа — Лаврово и Некрасовку, но следует через весь областной центр. Как оказалось, некоторые пассажиры недовольны количеством транспорта на маршруте.

«Осталась одна маршрутка и та совсем маленькая. Дети на Гати остаются на дороге», – посетовала пользовательница.

Ей ответили с аккаунта «Организатора перевозок», который занимается вопросами межмуниципального автобусного сообщения.

Оказалось, что перевозчик, работающий на маршруте, действительно не выполнил план по количеству рейсов. В текущем месяце ему направлены две соответствующих претензии, подразумевающие штрафные санкции.

«Сбои в работе транспорта вызваны поломкой основного и резервного автобусов», – объяснили в «Организаторе» позицию самого перевозчика.

Ранее, в марте этого года, водителя, который работал на этом маршруте, уличили в недобросовестном поведении. Он отправился в рейс, минуя конечную остановку «Некрасовская школа-интернат». Тогда же местные жители тоже жаловались на нестабильную работу маршрута, особенно по выходным.

ИА «Орелград»