Оператор будет сообщать клиентам о регистрации новых номеров на их имя

19.11.2024 | 12:38 Новости, Общество

Абонентов проинформируют об использовании их паспортных данных при регистрации новых договоров на услуги связи.

Фото: пресс-служба МегаФон / Дина Павленко

Сервис подключается автоматически и доступен как новым, так и действующим клиентам МегаФон, сообщили в компании. Он бесплатен для пользователей.

Информирование происходит онлайн сразу после регистрации нового договора. Сообщения отправляются по всем каналам: СМС на старый номер, электронная почта, push-уведомления. В них будет указан новый номер и инструкция, куда обратиться, если номер не регистрировался.

Если абонент получает информацию о неизвестной регистрации, он должен посетить салон связи, предъявить документы, и номер будет заблокирован. Услуга защищает абонентов от злоумышленников, пытающихся пользоваться подложными документами.

Проверить зарегистрированные номера можно в любом салоне связи МегаФона и Yota. МегаФон планирует расширить функционал сервиса в следующем году, когда вступят в силу поправки к закону «О связи».


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Орелград. 2024 год

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