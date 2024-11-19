Орловский бизнес научат ответственности

Новый закон о бизнесе появился в Орловской области.

В Орловской области с 17 ноября начал действовать новый региональный закон о развитии ответственного бизнеса. Он был принят депутатами Орловского облсовета на прошедшей сессии, а затем его подписал губернатор Андрей Клычков. Как следует из преамбулы документа, законопроект был разработан для регулирования отношений, возникающих между органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Им устанавливаются правовые основы ответственного ведения бизнеса в Орловской области. Интересна установленная терминология. Согласно ей, ответственное ведение бизнеса – это деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, соответствующая национальным интересам РФ и способствующая устойчивому развитию области. Речь идет, в том числе, о сохранении окружающей среды, использовании наилучших доступных технологий, установлении дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализации экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни и комфорта населения региона.

Ответственный субъект предпринимательской деятельности – это коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, соответствующие критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности, установленным правительством Орловской области. Новым законом предусмотрена возможность оказания мер поддержки ответственным субъектам предпринимательской деятельности – это могут быть действия организационного, финансового и имущественного характера. Развивать ответственное ведение бизнеса в Орловской области собираются на принципах объективности, независимости и экономической обоснованности, открытости и доступности для предпринимателей информации, сбалансированности государственных интересов и интересов бизнеса, обеспечения благоприятных условий для его развития.

Бизнесу будет присваиваться официальный статут «ответственного субъекта», правила его присвоения еще предстоит утвердить правительству региона. Такой статус и даст право предпринимателям на меры господдержки. Срок его действия также будет устанавливаться правительством Орловской области. Статусных предпринимателей сведут в единый региональный реестр. К мерам по созданию условий для развития ответственного ведения бизнеса новый закон относит, прежде всего, создание, развитие, формирование и совершенствование нормативно-правовой базы.

ИА «Орелград»