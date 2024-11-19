В капремонт МКД вложат почти 3 миллиарда рублей

Областные власти вновь скорректировали программу капремонта.

Правительство Орловской области в очередной раз внесло изменения в краткосрочный план реализации адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Действие плана рассчитано на 2024-2026 годы, а сама программа реализуется с 2013 года. Внесенные изменения коснулись параметров финансирования и целевых индикаторов краткосрочного плана. Актуализированная версия программы предусматривает в 2024 году проведение капитального ремонта 130 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта 195-ти, а на 2026 год – 48 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. На 2026 год также запланировано проведение капремонта 103 домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. Всего в период реализации краткосрочного плана планируется капитально отремонтировать 476 МКД, в том числе 373 домов, средства на ремонт которых копит регоператор и 103 дома, средства не ремонт которых копятся на спецсчете.

Источниками финансирования капремонта являются не только взносы, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, но и средства муниципальной поддержки, то есть деньги из местных бюджетов, а также иные не запрещенные законом источники финансирования. Скорректированный объем финансирования текущего краткосрочного плана утвержден в размере 2,893 миллиарда рублей, в том числе в 2024 году – 819,354 миллиона рублей, в 2025 году – 1,809 миллиарда рублей, в 2026 году – 265,446 миллиона рублей.

Отметим, что часть собственников жилья и других помещений в МКД уплачивают взносы в повышенном размере, превышающем тот минимум, который установлен областными властями. Делают они это добровольно, в том числе, для расширения спектра работ по капремонту. Кстати, в 2025 году общая сумма повышенных взносов составит 8,815 миллиона рублей, а средства муниципальной поддержки планируются в сумме 2,393 миллиона рублей.

С учетом новых поправок в целом теперь паспортом программы, утвержденной 31 декабря 2013 года, предусмотрено проведение капитального ремонта 4339 многоквартирных домов общей площадью 14 853 715,03 квадратных метров.

ИА «Орелград»