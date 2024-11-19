Администрация Орловской области обновила автопарк

БУ ОО “Орловское автохозяйство” взяло в лизинг десять машин.

Учреждение определило поставщика с помощью электронного аукциона. Из двух заявок победителем признано ООО «УралсибЛизинг» из Пермского края. Контракт заключен 14 ноября. Итоговая цена – 18 205 063 рубля 20 копеек. Она включает по пять автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Веста», а также услуги лизинга. Расплатиться за транспорт полностью должны в феврале 2027 года.

В 2023 году в закупке на обслуживание машин БУ ОО «Орловское автохозяйство» указывало 65 единиц техники. Самая возрастная – «Мерседес-Бенц Спринтер-412D» 1999 года выпуска, самая юная – Toyota Camry, выехавшая с конвейера в 2019 году. В 2022 году, после нашумевшей истории с «Генезисом», БУ ОО «Орловское автохозяйство» сообщало, что в парке учреждения около сотни единиц техники: порядка 40 закреплены за чиновниками, десяток – за облсоветом, остальное – спецтехника.

ИА “Орелград”