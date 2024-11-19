В Орле идёт работа над проектом Банного моста

Об этом заявили в мэрии.

Вопрос поднимался в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру орловского губернатора Андрея Клычкова.

О судьбе инициативы спросил один из пользователей. Ему ответили с официального аккаунта Администрации Орла.

«Проектируем», – лаконично заявили представители городских чиновников.

Напомним, пешеходный мост через Оку должен соединить Советский и Железнодорожный районы (неподалёку от городского парка и Покровской улицы). Инициативу «поставили на паузу» в 2018-м году. Однако в 2021-м Андрей Клычков заявил, что вернуться к этому вопросу можно будет после завершения реконструкции Красного моста.

На данный момент строительство Банного моста обозначено в Генеральном плане Орла, который рассчитан на период до 2035 года.

ИА «Орелград»