В орловском парке Шеншиных открыли спортплощадку

Объект находится во Мценском районе.

Парк располагается в деревне Волково. В этом году здесь выполнялись работы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и средств муниципального бюджета.

На площадке оборудовано современное безопасное резиновое покрытие, установлен комплекс спортивных тренажеров и снарядов, а также баскетбольное кольцо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Ранее, летом 2023-го года, парк отреставрировали. Проект работ победил на всероссийском конкурсе и получил федеральное финансирование.

Однако после первой же зимы потребовался текущий ремонт. Погодные условия негативно отразились на балюстрадах, сцене для выступлений. Облезла краска на скамейках и некоторых арт-объектах, включая знаменитых бело-синих единорогов.

При этом оказалось, что все эти объекты (кроме сцены) не находятся на гарантии. Поэтому на ремонт пришлось тратить дополнительные бюджетные деньги.

ИА «Орелград»