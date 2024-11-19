Жена Клычкова рассказала, что выходила замуж за лейтенанта

Супруга орловского губернатора дала интервью Ольге Бадма-Халаевой.

Валерия Клычкова стала героиней нового выпуска подкаста «Это всё она». Видеоблогерша из Бурятии выбрала её для интервью, так как «первая леди Орловщины» является уроженкой данной республики.

«Я родилась в солнечной Бурятии. Однажды какая-то газета написала, что я являюсь одной из самых известных буряток. Вот чего-чего, но этого я не ожидала. Но мне это очень приятно! Я этим горжусь! У меня там живут родственники. Нужно помнить свои корни», – рассказала Клычкова.

Впрочем, территориально беседа состоялась в Орле. Конечно, ряд вопросов касался и высокопоставленного мужа героини.

«Я не выходила замуж за губернатора. Но и не за солдата. Солдат — это рядовой. За лейтенанта», – призналась Клычкова.

Также Валерия заметила, что тоже внесла определённый вклад в развитие карьеры своего супруга. «Неизвестно, был бы ли он тем, кем является сейчас, если бы он был не со мной? Кем бы он был? Классная тема, да? Нужно верить, вдохновлять и хвалить. Я всегда своему мужу говорила: «Не бойся потеряться. На какую бы работу ты не устроился, ты бы добился больших высот»», – рассказала «первая леди» нашего региона.

Кроме того, Клычкова раскрыла некоторые детали своей свадьбы. Оказалось, что молодожёны расписались в Москве с тем, чтобы сразу после этого на самолёте вернуться в Калининград и отметить событие с друзьями. Однако рейс задержали. Одетой в свадебное платье Валерии пришлось провести в «Шереметьево» около трёх часов. Зато после посадки на борт молодую пару поздравил главный пилот. Также молодожёнов угостили шампанским.

«Теперь мы парим. И в Орле — парим», – заключила Валерия Клычкова.

Также она призналась, что относится к супругу «как к большому профессионалу». «Я действую как общественник, а он – как профессионал. Поэтому любой проект сначала докладываю губернатору. Где застала, там и докладываю – за столом, на диване. Но сначала нужно покормить, чтобы было одобрение», – призналась жена орловского главы.

По словам Клычковой, иногда супруги выясняют отношения, но «никогда не переходят границы и не обзываются».

ИА «Орелград»