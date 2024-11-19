В Орловской области заставили починить крышу в школе

19.11.2024 | 15:40 Новости, Образование

Закон об образовании нарушили в Глазуновском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила местная прокуратура.

Оказалось, что в отдельных внутренних помещениях учебных кабинетов Краснослободской средней школы имеются следы намокания и протечек кровли. Кровельное покрытие частично нуждалось в проведении ремонтных и восстановительных работ.

Орган надзора, защищая права учащихся, обратился в суд с иском к районной администрации и школьному руководству. Требования удовлетворили.

Местных чиновников обязали выделить нужные средства, а саму школу — организовать ремонт, причём не только на крыше, но во внутренних помещениях.

«В настоящее время решение суда исполнено», – отметили в прокуратуре. Все запланированные работы завершены.

Ранее стало известно, что определен подрядчик для капремонта Сахзаводской школы.

ИА «Орелград»


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