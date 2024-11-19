Орел отказался от микроКРТ в Заводском районе

19.11.2024 | 15:04 Новости, Строительство

Мэр распорядился отменить постановление о комплексном развитии.

Фото: администрация Орла

Аннулируется постановление №600 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в Заводском районе муниципального образования «Город Орёл». Оно было принято в феврале 2024 года. Потеряло силу 12 ноября.

Проект предполагал заключение договора о КРТ на участок площадью 0,18 гектара по 1-й Посадской улице. При этом в зону расселения попадал только один аварийный дом. Минимальный объем строительства жилья предполагался в размере 1,6 тыс. кв. м. Примечательно, что застройщик уже освободил участок на пересечении 1-й Посадской и Черкасской улиц. В соцсетях пишут, что проект относится к СТС-Групп.

ИА “Орелград”


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