4 вражеских дрона сбили над Орловщиной

20.11.2024 | 10:36 Важное, Новости, СВО

Таковы итоги этой ночи.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Ночная атака вражеских БПЛА затронула и наш регион. Над территорией Орловской области сбили 4 беспилотника.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, повреждений и пострадавших нет. В местах, где упали обломки, работают оперативные службы.

«Орловщина готова отражать любые атаки и провокации врага», – заметил Клычков в соцсетях.

Эту информацию подтверждает и сводка Министерства обороны России. Всего этой ночью над страной сбили 44 БПЛА. Все атаки пришлись на регионы ЦФО.

ИА «Орелград»


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