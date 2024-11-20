4 вражеских дрона сбили над Орловщиной

Таковы итоги этой ночи.
Ночная атака вражеских БПЛА затронула и наш регион. Над территорией Орловской области сбили 4 беспилотника.
Как сообщил губернатор Андрей Клычков, повреждений и пострадавших нет. В местах, где упали обломки, работают оперативные службы.
«Орловщина готова отражать любые атаки и провокации врага», – заметил Клычков в соцсетях.
Эту информацию подтверждает и сводка Министерства обороны России. Всего этой ночью над страной сбили 44 БПЛА. Все атаки пришлись на регионы ЦФО.
ИА «Орелград»