Шестерых орловчанок будут судить за фиктивные отношения с мигрантами

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение.

Дело направлено в суд. Женщинам вменяется соответствующая статья 322.1 УК РФ, часть 2, пункт «а». Она карает за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Возможное наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По версии следствия, орловчанок «попутал бес» в лице уроженца некоего иностранного государства. Они заключали фиктивные браки с иностранцами, а те устанавливали отцовство в отношении детей женщин. В итоге обвиняемые выручили таким образом около полумиллиона рублей.

События происходили в 2022-м и 2023-м годах. В итоге 12 иностранцев получили вид на жительство в России в упрощённом порядке.

Известно, что дело рассмотрят в Калужской области в Калужском районном суде. Уголовное преследование организатора данной группы ведётся в отдельном порядке. Также ранее под суд отдали ещё одну женщину, входившую в данную группу.

ИА «Орелград»